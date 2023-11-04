«الأرصاد» يتوقع انخفاض الحرارة وأمطاراً حتى الأربعاء

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الأيام الثلاثة المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا، يصاحبه تيار هوائي من الغرب، وكتلة هوائية رطبة وباردة مع تدفق السحب من الغرب على فترات، يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة، خصوصاً شرقاً وشمالاً، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على مناطق محدودة.

وأوضح المركز أن الطقس خلال هذه الفترة يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكوّن سحب ركامية على بعض المناطق، خصوصاً الشمالية والشرقية والساحلية، يصاحبها سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب وعلى البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في العمق أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يكون غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، كما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في العمق أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الثلاثاء المقبل سيظل غائماً جزئياًً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج مساء غرباً في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع نشاط السحب في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل غائماً بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطربا صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع نشاط السحب في بحر عمان.

ووفقاً للمركز، تتأثر المنطقة خلال شهر نوفمبر الجاري بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحوها، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدّي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، على أن تميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً خاصة ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية، مشيراً إلى أن الدولة تتأثر أيضاً بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق او من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

وينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الشهر الجاري بمقدار (4 - 6 درجات) نتيجة استمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيدا عن المنطقة.