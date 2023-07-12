برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك .. مؤسسة التنمية الأسرية تنظم ملتقى أبوظبي الأسري الرابع في ديسمبر المقبل

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، تنظم مؤسسة التنمية الأسرية، ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023 في جزيرة الحديريات بأبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر المقبل تحت شعار "أسرة متماسكة ومجتمع مستدام".

ونظمت مؤسسة التنمية الأسرية ورشة عصف ذهني، استعُرض خلالها دليل ملتقى أبوظبي الأسري الرابع الذي ينضوي تحت مظلة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي بهدف تبادل الأفكار والمقترحات مع الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الداعمين والشركاء الإعلاميين.

كما تم الإعلان عن إقامة سلسلة متميزة من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة والتي تستهدف جميع فئات الأسرة، وتناولت الورشة الخطة التنفيذية للملتقى وآلية التسجيل الإلكتروني للدخول والمشاركة في فعالياته حيث ستكون الفعاليات متاحة حصريًا للأشخاص المسجلين والذين يحملون سوارًا أو رمز الاستجابة السريعة "QR code" على هواتفهم المحمولة.

وقالت مديرة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي عوشة السويدي إن ملتقى أبوظبي الأسري الرابع ينظم برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ويحظى بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام نائب رئيس اللجنة العليا للبرنامج، لتحقيق رؤية أم الامارات في ترسيخ ثقافة الابتكار والابداع واستثمار طاقات الأفراد وخلق بيئة تنافسية تعزز جودة حياة المجتمعات.

وأوضحت عوشة السويدي، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الذكاء المجتمعي، لتمكين الأسرة من تنمية قدراتها والتكيف الإيجابي مع متغيرات المستقبل مع الحفاظ على استقرارها وهويتها الوطنية، وتفعيل دور الطفل في المجتمع وتنمية مهاراته وتطويرها والاستغلال والاستثمار الإيجابي لطاقته المتعددة، وترسيخ الهوية الوطنية وإحياء الموروث التراثي لدولة الإمارات، وتحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة.

وقالت السويدي: يسعى الملتقى إلى التركيز على دور الأسرة كشريك استراتيجي فعّال في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، والوقوف على الظواهر والقضايا والتحديات التي تواجه الأسرة، وتقديم حلول مبتكرة وآليات فعّالة للمساهمة في استدامة وتماسك الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع، وتعزيز قدراتهم حول الخدمات الحكومية وخاصة الرقمية، وتسهيل الوصول لها، بما يساهم في بناء علاقة ثقة تكاملية بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخدمية المختلفة، مشيرة إلى أن التسجيل والحضور لملتقى أبوظبي الأسري سيتاح لجميع أفراد المجتمع.

وأضافت أن الملتقى يتضمن أربع محطات رئيسية منها، محطة الأسرة المستدامة، وتهدف لتعريف الأسرة بخطط التنمية الاجتماعية في المرحلة القادمة، مع التركيز على الخدمات الذكية والرقمية؛ ومحطة الأسرة وريادة الأعمال المستقبلية، وتركز على ريادة الأعمال المستقبلية المستدامة كأحد دعائم الاقتصاد الوطني؛ ومحطة أطفال المستقبل، وتسعى لتعليم الأطفال بطريقة ممتعة ومسلية تشجعهم على أن يكونوا أفرادا مبدعين وفعالين في المجتمع؛ ومحطة الأسرة والموروث الإماراتي، لتعزيز الولاء الوطني وتستعرض الحياة التي عاشها الأجداد والآباء في الماضي وصولاً إلى الحياة الحالية، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للملتقى المتمثلة في الفعاليات الخارجية، وساعة سعادة، والمسرح الرئيسي.

واستعرضت ليلى عبدالله موسى أخصائي إعلامي ورئيس فريق الإعلام في برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، الخطة الإعلامية والترويجية لملتقى أبوظبي الأسري، بهدف تعزيز الوعي بأهمية إقامة مثل هذه الملتقيات في الإمارة، وتحفيز التواصل والتفاعل، وتشجيع المشاركة الفاعلة للأفراد من مختلف الأعمار، وتسليط الضوء على البرامج والفعاليات.

وأكدت أهمية دور الشركاء في إنجاح خطط الملتقى وفعالياته، مشيرة إلى أن أهداف الملتقى تعزز رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرامية إلى الوصول إلى أسرة واعية مستدامة في المجتمع.

من جانبها أوضحت لميس القحطاني أخصائي تطبيقات ورئيس فريق تقنية المعلومات للبرنامج، آلية التسجيل الإلكتروني في الملتقى، وتم تجهيز قنوات خاصة لعملية التسجيل، لاستقبال أعداد كبيرة من الجمهور بمختلف الأعمار.