محمد بن راشد: أطلقنا اليوم "البرنامج الدولي لتأهيل المدراء الحكوميين " بالتعاون مع 30 دولة حول العالم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ضمن التعاون المعرفي والإداري مع مختلف الدول والحكومات .. أطلقنا اليوم "البرنامج الدولي لتأهيل المدراء الحكوميين " بالتعاون مع 30 دولة حول العالم.. يهدف البرنامج لتصدير الخبرة الإماراتية في مجال الإدارة الحكومية وبناء جسور معرفية مع مختلف الحكومات لتطوير كفاءات إدارية حكومية تتميز بالمرونة والابتكار والقدرة على التعامل مع متغيرات المستقبل .

وأضاف سموه قائلا "التعاون الدولي يتجاوز الاقتصاد والسياسة ليشمل المعرفة والإدارة والتي تمثل رأس مال حقيقي لجميع الدول التي تسعى لتعزيز تنافسيتها وترسيخ استدامة مسيرتها التنموية".