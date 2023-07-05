الحسيني: نسبتان لصرف الراتب التقاعدي عند التعرّض للحوادث

أفاد وزير الدولة لشؤون المالية. رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد بن هادي الحسيني، بأن الهيئة حدّدت نسبتين مختلفتين من الراتب التقاعدي، يتم منحهما للموظف المتقاعد نتيجة إصابات العمل أو التعرّض لحادث بسبب العمل أو بغيره، وذلك وفقاً لتقرير الحوادث التي قد يتعرض لها والتي تنتهي إلى عدم قدرة الموظف على العمل، مؤكداً أن هاتين النسبتين تغطي الموظف وتشمله وإن كان الحادث وقع بعد مرور يوماً واحداً على مباشرة الموظف مهامه الوظيفية.

وذكر الوزير رداً على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة صباح اليوم، أن الدولة حرصت على منح جميع الموظفين حقوقاً متساوية تشمل منح الموظف الحق في الحصول على راتبة التقاعدي وإن عمل لمدة يوم واحد، بحيث يتم منح الموظف الذي تعرض لحادث أو إصابة غير مربوطة بالعمل على نسبة 60% من راتبه التقاعدي.

وقال: "إمّا في حال ما كانت الإصابة التي تعرّض لها الموظف خلال فترة العمل، ناتجة عن العمل، يحصل الموظف على نسبة 100% من راتبه التقاعدي، حتى وإن باشر مهامه الوظيفية لمدة يوم واحد فقط".