«المعاشات» تطلق «بصمة وفاء» لتقديم مزايا وخصومات للمتقاعدين

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق تطبيق «بصمة وفاء»، الذي يهدف إلى تقديم حزمة من الامتيازات والخصومات الحصرية للمتقاعدين، بالتعاون مع شركائها من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، بحيث تدعم العروض المقدمة تلبية متطلباتهم الأساسية مثل الحزم الاستهلاكية والخدمية.

ويعدّ «بصمة وفاء» أحد المشاريع التحولية التي تعمل عليها الهيئة، ضمن اتفاقات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، التي تسهم في نقل الدولة نحو المستقبل، وتعزز من تنافسيتها. كما تتميز هذه المشاريع بتحقيق أثر كبير في كل القطاعات، ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.

وأكدت الهيئة أن «بصمة وفاء» يأتي ضمن توجهها المستقبلي للتركيز على المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، بهدف تعزيز جهود الحكومة في دعم كل فئات المجتمع، وتتوافق هذه الجهود مع رؤية الحكومة في غرس روح المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات العاملة في الدولة، الحكومية والخاصة.

وأوضحت أن الباب مفتوح أمام الشركات والمؤسسات الراغبة في عقد شراكات معها، لتقديم مزيد من الحوافز والامتيازات للمتقاعدين وأسرهم، مشيرة إلى أنها تضم نحو 46 ألفاً و569 متقاعداً ومستحقاً، ويتسع هذا العدد إذا أضيفت إليه الأسر والعوائل، ما يسهم في تحقيق منافع اقتصادية متبادلة لجميع الأطراف.

وتتمثل آلية الاستفادة من العروض من خلال تطبيق «بصمة وفاء»، الذي أطلقته الهيئة لمستخدمي أندرويد وأبل ستور، ويتضمن التطبيق في نسخته الأولى عروضاً حصرية مقدمة من مجموعة الاتحاد للطيران، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ومجموعة الكندي للسيارات، ومجموعة برجيل القابضة، و«فلاي دبي»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومجموعة التداوي للرعاية الصحية، وغيرها من الشركات.

وتتوافر الخدمات على التطبيق للمتقاعدين التابعين للهيئة العامة للمعاشات، وتسري العروض المقدمة على عائلاتهم وفق الشروط والأحكام.