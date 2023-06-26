"الهوية والجنسية " تختتم جولات التدقيق على المنافذ والمناطق الحرة

اختتمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلةً في الإدارة العامة لأمن المنافذ عمليات التدقيق السنوي على المنافذ والمناطق الحرة بدولة الإمارات.

يأتي ذلك في إطار التشريعات النافذة حيال تعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها للوصول إلى منظومة أمنية رائدة ودعم جاذبية السياحة وتيسير الأعمال بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى التعاون والتنسيق البناء مع الشركاء الاستراتيجيين العاملين بمنافذ الدولة لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة.

وقامت لجان التدقيق بالإدارة العامة لأمن المنافذ بعدد من الجولات التدقيقية على المنافذ الحدودية والمناطق الحرة بالدولة بأنواعها المختلفة البرية والبحرية والجوية خلال شهري مايو ويونيو وذلك في إطار خطة التدقيق السنوية للتحقق من امتثال المنافذ الحدودية والمناطق الحرة للمعايير والمتطلبات والإجراءات والاشتراطات الأمنية الموضوعة لضبط حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع وتقييمها وفق المعايير والمتطلبات الأمنية المعتمدة.

وتسعى الهيئة من خلال الإدارة العامة لأمن المنافذ وعبر أنشطة التدقيق السنوية إلى تحقيق التكامل والتناغم بين جهود الجهات المعنية بالمنافذ في ضوء اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن فرص التحسين والتطوير والتدريب والتأهيل للعاملين بها وبما يخدم تطلعات الهيئة بتوحيد كافة الإجراءات والاشتراطات الأمنية اللازمة وآليات تنفيذها بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية وتعزيز إمكانيات الدولة الأمنية بالمنافذ والمناطق الحرة.

وفي ختام الجولات التدقيقية أشادت فرق العمل واللجان بالجهود الملموسة من قبل الشركاء الاستراتيجيين في المنافذ والمناطق الحرة والتعاون البناء في رفع الكفاءة والجاهزية بالمنافذ والمناطق الحرة.