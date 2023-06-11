سكان بنايات يعيقون مخارج الطوارئ بـ «مناشر الغسيل»

رصدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، من خلال جولات ميدانية مفاجئة، نفذتها أخيراً، مخالفات وممارسات خاطئة يرتكبها سكان داخل بعض البنايات، منها وضع مناشر الغسيل والأثاث القديم والدراجات في المسالك والمخارج المخصصة للهروب من المبنى في أوقات الطوارئ، الأمر الذي اعتبرته الهيئة يؤثر في السلامة العامة للسكان والزوّار.

وأظهرت مقاطع الفيديو لعملية المسح، قامت بها لجان المسح والتفتيش ضمن مبادرة المسح الميداني التي تنفذها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وجود غرف عشوائية ومطابخ على أسطح بعض البنايات، وكشفت عن خطورة التخزين العشوائي في غرف المولدات الكهربائية والمضخات المائية وممرات عدد من المباني، ومن ذلك تخزين مواد تسبب عوائق في مسالك ومخارج المبنى، ووجود تقسيمات عشوائية تسبب خطورة عالية.

وكشف مدير مبادرة المسح الميداني بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، العقيد عيسى عبدالله المرزوقي، أن أبرز الممارسات الخاطئة التي رصدتها لجان المسح والتفتيش المفاجئ، تتمثل في عدم الامتثال لمعايير السلامة والوقاية في المباني والمنشآت، مثل وجود أجهزة إطفاء غير صالحة للعمل، أو انسداد ممرات الطوارئ، أو تجاوز الطاقة الاستيعابية للمباني، أو عدم وجود عقود صيانة أنظمة الحريق من قبل الشركات المعتمدة لدى هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وأكد المرزوقي أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني تقدم العديد من النصائح لتعزيز السلامة الوقائية في المباني والمنشآت، مثل التأكد من وجود أنظمة إنذار حريق فعّالة وصالحة للعمل، وتوافر مخارج الطوارئ وتنظيمها بشكل صحيح، وتدريب العاملين على إجراءات السلامة والتصرف في حالات الطوارئ، والحفاظ على صيانة منتظمة للأجهزة الكهربائية والأنظمة الوقائية.

وكانت الهيئة أطلقت، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أخيراً، مبادرة «المسح الميداني»، للتأكُّد من تطبيق تدابير الوقاية والسلامة في المباني والمنشآت في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في إمارة أبوظبي.

وقال المرزوقي إنَّ المبادرة تركِّز على تطوير الجهود بتطبيق أرقى المعايير والأساليب العالمية في مواجهة وإدارة المخاطر لحماية الأرواح، والحفاظ على الممتلكات على مستوى جميع المناطق في إمارة أبوظبي.

وتقوم فرق التفتيش بجولات ميدانية، لضمان استيفاء إجراءات السلامة والوقاية في المنشآت والمباني، من حيث تركيب كاشفات الدخان، وتوفير أجهزة الإطفاء اليدوية، ووجود علامات إرشادية واضحة لطريقة الإخلاء، والتعريف بإجراءات السلامة وآلية التعامل مع حالات الطوارئ، والصيانة الدورية لسلامة المباني، وغيرها.

وحددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني خمسة إجراءات للسلامة والوقاية في المنشآت والعقارات السكنية والتجارية، وهي تركيب كاشفات الدخان، وتوفير أجهزة الإطفاء اليدوية، والصيانة الدورية لسلامة المباني، بما في ذلك المرافق والبنية التحتية من خلال شركة معتمدة لدى الدفاع المدني، ومراجعة وتحديث إجراءات الوقاية والسلامة في المباني ومرافق التخزين بصورة دورية، ووجود علامات إرشادية واضحة لطريقة إخلاء المباني، مع إجراء تدريبات منتظمة تحاكي خطة الإخلاء، وتعريف المستأجرين بإجراءات السلامة وآلية التعامل مع حالات الطوارئ.

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إجراءات للسلامة والوقاية في المنشآت، أهمها تركيب كاشفات الدخان وتوفير أجهزة إطفاء.