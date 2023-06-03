سرعته 17 ألف كلم في الساعة.. "الفلك الدولي" يرصد مرور كويكب بالقرب من الأرض

أكد مركز الفلك الدولي، أن غدا الأحد، سيشهد مرور كويكب مصنف من فئة الكويكبات القريبة من الأرض (NEO) سيمر على مسافة قريبة من الأرض تبلغ 467 ألف كم، وهي مقاربة لبعد القمر عنها، مشيراً إلى قيام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي بتصوير الكويكب من سماء الإمارات مساء أمس الجمعة 02 يونيو، وأطلق على الكويكب اسم (2023 HO18)، ويبلغ قطره 50 مترا.



وأشار المركز إلى أن الكويكب يسير بسرعة 17 ألف كم في الساعة، ويعتبر مروره يوم الغد الأقرب خلال العشر سنوات المقبلة، لافتاً إلى أن العديد من المراصد العالمية تقوم برصده وتتبعه في هذه الفترة وستخصص العديد من المراصد العالمية وقتها يوم الغد لرصد وتصوير الكويكب أثناء مروره بالقرب من الأرض، إذ أن مثل هذه الأرصاد تعمل على زيادة دقة المدار وبالتالي تحديد نسبة تشكيله خطرا على الأرض في المستقبل.