حكومة الإمارات تؤسس مركزاً للتميّز الرقمي الحكومي

وقّعت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، عهود بنت خلفان الرومي، مذكرة تفاهم مع نائب الرئيس لمايكروسوفت العالمية ورئيس مايكروسوفت لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، سامر أبولطيف، والشريك المسؤول في شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، هاني أشقر، لتأسيس «مركز الإمارات للتميز الرقمي الحكومي»، بهدف دعم التحوّل الرقمي الحكومي، وتمكين المؤسسات الحكومية من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية. كما يهدف إلى تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا الرائدة من خلال تنفيذ مشاريع لتطوير الأنظمة والخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز الجاهزية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وتبنّي أحدث التقنيات لدعم رحلة التحول الرقمي الحكومي.

وقالت عهود بنت خلفان الرومي: «يمثل إطلاق المركز خطوة مهمة لتعزيز جهودنا، من خلال الاستفادة من التقنيات والحلول والخبرات والتجارب العالمية الرائدة».

وأوضحت أن المركز الجديد يسهم في تطوير نماذج الأعمال الحكومية الجديدة، ورفع كفاءة الأنظمة الحكومية، وتعزيز التنافسية الرقمية لحكومة الإمارات، وتطوير المواهب والخبرات الحكومية في مجال التحول الرقمي.

وثمنت جهود شركتي مايكروسوفت و«بي دبليو سي» وشراكاتهما المتواصلة مع حكومة الإمارات.

من جهته، قال سامر أبولطيف، إن «التحول الرقمي يفتح آفاقاً جديدة ويحرّك عجلة التنمية».

وأكد هاني أشقر أن «الإمارات حققت قفزات كبيرة في مجال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقادت طفرات نوعية تمتد عبر مختلف القطاعات الحيوية».

وتابع أن مركز الإمارات للتميز الرقمي الحكومي، سيعمل على تقديم حلول تقودها البشرية وتدعمها التكنولوجيا.

ويعتزم المركز تنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية لتنمية مهارات موظفي الحكومة الاتحادية، واستكشاف تحديات وفرص التحول الرقمي، وتوظيفه في خدمة التطوير الحكومي في مختلف المجالات.

عهود الرومي:

«المركز يدعم التحول الرقمي الحكومي ويسهم في تطوير نماذج الأعمال الحكومية الجديدة».