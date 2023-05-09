النيابة العامة للدولة تطلق مركز الإعلام الجنائي " وعي"

أطلقت النيابة العامة للدولة مركز الإعلام الجنائي " وعي" وذلك بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين الجزائية.

ويقوم المركز على وضع الخطط والبرامج الإعلامية التوعوية والإرشادية القانونية والمجتمعية، على نحو متكامل، لتعزيز السلوكيات الإيجابية ونشر ثقافة التسامح، ووضع المبادرات والأنشطة الداعمة لتلك الخطط، وقياس ورصد السلوكيات والظواهر المجتمعية السلبية التي تمس قيم المجتمع الإماراتي وإطلاق حملات التوعية بمخاطرها والآثار السلبية الناتجة عنها وكيفية التعامل معها والتغلب عليها، من خلال توظيف كافة الوسائل والقنوات الإعلامية والتكنولوجيا الناشئة لضمان وصول رسالته لكافة أفراد المجتمع، خاصة من الشباب والنشء.