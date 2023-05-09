«قضاء أبوظبي» تعتمد الأحكام الذكية في المحاكم الجزائية

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي تطبيق نظام الأحكام القضائية الذكية في المحاكم الجزائية، بما يتيح لأطراف الدعاوى في القضايا الجزائية، اتخاذ إجراءات الاستئناف أو المعارضة على الأحكام الغيابية، من خلال رابط يتضمن رمز الاستجابة السريعة للوصول إلى النظام الإلكتروني للقضايا بشكل مباشر، والاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالقضية والحكم الصادر فيها، إلى جانب تزويدهم بنصوص المواد القانونية والخطوات التالية لصدور الحكم مثل طرق الاستئناف والمعارضة ومدد التقادم، مع إتاحتها بلغات عدة للتسهيل على المقيمين من الناطقين بغير اللغة العربية.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن تلك الخطوة تتواءم مع أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021- 2023 التي تستهدف إسعاد المتعاملين، عبر تقديم خدمات قضائية وعدلية مبتكرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وسهولة الوصول إلى الخدمات القضائية، مع الاستفادة من التطورات التقنية والخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي، لإنجاز المعاملات بسهولة.

من جهته، أفاد رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، المستشار منصور المرزوقي، بأن النظام الجديد يمكّن أي متهم في قضية جزائية، من البدء في إجراءات الاستئناف أو المعارضة على الحكم الجزائي من خلال رابط الحكم الذكي.