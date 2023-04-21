«المستكشف راشد.. مهمة على سطح القمر» بالواقع المعزز

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع شركة «أطلانطيك برودكتيونس» تجربة «المستكشف راشد.. مهمة على سطح القمر»، وهي تجربة باستخدام تقنية الواقع المعزز، تمنح للمستخدمين فرصة الانضمام والتفاعل مع مهمة المستكشف راشد على سطح القمر من أي مكان، وإلهام الطلاب عن الفضاء في فصولهم الدراسية.

وجاءت فكرة إطلاق التجربة احتفاءً بمهمة المستكشف راشد على سطح القمر، وهي أول مهمة عربية لاستكشاف القمر، وتم تصميم التجربة التعليمية والتفاعلية - المتوافرة لكل الهواتف، سواء أندرويد أو آيفون - لزيادة الاهتمام حول الفضاء والعلوم والتكنولوجيا لدى الجمهور من جميع الأعمار، وسيكون بإمكان المستخدمين خوض هذه التجربة باللغتين الإنجليزية والعربية على الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم مجاناً.

وتوفر هذه التقنية نسخة إلكترونية مطابقة للمستكشف راشد، يتم من خلالها ربط الجسم الحقيقي للمستكشف مع نسخته الافتراضية بطريقة تسمح بنقل البيانات بينهما.

كما ستسمح هذه التقنية للمستخدمين باكتشاف المزيد من الحقائق حول المستكشف راشد، وكيف ستسهم مهمته في تقديم معلومات ستكون الأولى من نوعها حول سطح القمر، وتعزيز فرص إطلاق المزيد من المهمات لاستكشاف القمر في المستقبل.