محمد بن راشد: اعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة يبلغ رأس ماله 100 مليار دولار

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بحضور أخي رئيس الدولة حفظه الله.. شهدنا مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات.. كل التوفيق لهم في مهامهم.. وستبقى مسيرة التطوير والتحديث الحكومي مستمرة في دولتنا..

وأضاف سموه قائلاً "كما ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة والذي يبلغ رأس ماله 100 مليار دولار .. البنك تشترك فيه أكثر من 75 دولة اختارت إنشاء المكتب الاقليمي في الإمارات".

وقال سموه في تغريدة لاحقة "واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أجندة سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة.. واطلعنا على تقرير إنجازات مجلس العمل المناخي.. واعتمدنا خطة عمل المجلس للفترة القادمة وخاصة في ما يتعلق بتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول العام 2050 ..".

وتابع سموه قائلاً "اعتمدنا اليوم النموذج التشغيلي لمدارس الأجيال والتي يتم من خلالها تعهيد 28 مدرسة حكومية لإدارتها من خلال مشغلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات.. الهدف نقل الخبرات.. وتنويع الخيارات أمام أولياء الأمور".

واختتم سموه قائلاً "اعتمدنا في مجلس الوزراء إنشاء جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.. والهدف تكريم أصحاب الممارسات المتميزة من أصحاب المنشآت ومن العمال بما يرسخ هذه الممارسات ويعزز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات".