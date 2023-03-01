"تراحم الخيرية" بدبي تشارك بحملة دعم المتضررين من زلزال سوريا وتركيا

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، عن مشاركتها ودعمها لحملة "جسور الخير لدعم ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع فرع هيئة الهلال الأحمر في دبي.

وقال خالد عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية، في بيان صحفي: ان " المؤسسة قامت باستقبال التبرعات العينية لصالح الحملة، وشهد الامر استجابة وتفاعلا من الجمهور والمتبرعين، بما يترجم قيم الإمارات التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأشار الى أن المؤسسة تلقت ملابس شتوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، وغيرها من المتطلبات الأساسية التي يحتاج اليها المتضررين من الزلزال بسوريا وتركيا، لافتا الى ان المؤسسة نظمت حلقة إذاعية ضمن برنامج "الناس للناس" على إذاعة "دبي اف ام"، وقد نجحت الهيئة في تحقيق الهدف المرجو منها.

وأفاد بانه تم توفير المواد العينية التي شاركت بها مؤسسة تراحم الخيرية لصالح الحملة، وتم تسليمها الى فرع هيئة الهلال الأحمر في دبي، منوها بدور الهيئة في إغاثة متضرري الزلزال في البلدين في إطار تضامن دولة الإمارات وشعبها مع الشعبين السوري والتركي في مختلف الظروف والأزمات.

وقال القاسم: ان "الإمارات كانت من أوائل الدول التي تواجدت على الأرض في المناطق المنكوبة، حيث تحرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على أن يكون الدعم الإنساني والتنموي جزءا أساسيا من علاقاتها الخارجية، وتتصدر منذ سنوات القوائم العالمية لأكبر المانحين في مجال المساعدات التنموية قياسا لدخلها القومي".

وأضاف: " تجسّد جهود ومبادرات دولة الامارات في دعم المتضررين من زلزال سوريا وتركيا الرسالة الإنسانية للإمارات من خلاله المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين الذي أكد الثوابت الأخلاقية في العمل الإنساني للدولة ".