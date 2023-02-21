«طرق دبي» تفتتح مركز أبحاث وابتكارات التنقل في جامعة «برمنجهام دبي»

افتتح وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر سلطان العلماء، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر الطاير، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، «مركز هيئة الطرق والمواصلات لأبحاث وابتكارات التنقل»، الأول من نوعه بالشراكة مع جامعة برمنجهام العريقة.

ويهدف المركز إلى تنظيم الجهود الحالية في مجال البحث، من خلال التركيز على مجالات البنية التحتية والتخطيط العمراني والاستدامة واحتضان الأفكار والمشاريع الإبداعية للشباب ودعم الشركات الناشئة في تسويق ابتكاراتها، ونشر فكر وثقافة الابتكار وإقامة الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تعزز بيئة العمل المحفزة للإبداع والابتكار والإلمام ببرامج ومسرعات الابتكار، ونشر الأبحاث العلمية المختصة في هذا المجال. وأكد العلماء أن الإمارات حريصة على دعم الابتكار والمبتكرين، وأن الرؤى الاستراتيجية والخطط المستقبلية التي وضعتها ترسّخ جهود صناعة الأبحاث النوعية والفريدة من نوعها والتي تعزّز بدورها مكانة الدولة حاضنة عالمية للابتكارات والشركات الناشئة. من جانبه أكد الطاير أهمية وجود هذا المركز، والمساهمة في خلق مجتمعات ابتكارية في صناعة التنقل، وإيجاد حلول التنقل الذكية من أجل تحقيق رؤية الهيئة: «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام»، ورسالتها في «توفير تنقل آمن وسهل من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي»، إضافة إلى تعزيز مكانة إمارة دبي حاضنة عالمية للابتكارات والشركات الناشئة وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في مجال النقل والمواصلات.

وقال: «يستهدف المركز الشركات الناشئة والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية وشركات التكنولوجيا، وحاضنات الابتكار والموردين الرئيسين مع الهيئة».

من جهتها، قالت هدى الهاشمي إن افتتاح مركز أبحاث وابتكارات التنقل في هيئة الطرق والمواصلات يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار المستدام، ويعكس رسالة «الإمارات تبتكر 2023» الذي يركز على الاستدامة، ويسعى لترجمة توجيهات قيادة دولة الإمارات ببناء قدرات الكوادر البشرية المؤهلة، ودعم الشركات الناشئة في مجالات التنقل، وإطلاق المبادرات المشتركة التي تركز على تعميم مفاهيم الابتكار في جميع القطاعات الحيوية.

وتضمن حفل الافتتاح عرض جدارية تستعرض أبرز إنجازات الهيئة الابتكارية منذ نشأتها حتى وقتنا الحالي، ونبذة عن المركز والهدف من إنشائه والخطة المستقبلية لتشغيله، وعرضاً توضيحياً لمشروع التشغيل التجريبي لروبوتات «طالبوت» (talabot) ذاتية القيادة من شركة طلبات وتوصيل الطلبات لضيوف الافتتاح، وعروضاً توضيحية من شركات الميتافيرس (5 شركات)، استخدمت فيها التقنية في التخطيط الحضري وتقديم الخدمات والردّ على استفسارات المتعاملين.