«أبوظبي للتقاعد» يلزم «الخاص» بتسجيل الموظفين المواطنين في الصندوق خلال 10 أيام

دعا صندوق أبوظبي للتقاعد مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الإمارة، إلى عدم التأخّر في تسجيل الموظفين المواطنين الجُدد الملتحقين بالعمل لديها، خلال فترة لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وذلك لأن تسجيل المواطنين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص بإمارة أبوظبي في الصندوق، يُعد إجراءً إلزامياً، وكذلك تفادياً لاحتساب أية مبالغ إضافية على الجهة، أو التعرّض للمساءلة القانونية، نتيجة عدم الالتزام بمتطلبات الصندوق وقانون التقاعد لإمارة أبوظبي.

وشدد الصندوق على ضرورة تحقّق المواطنين الملتحقين حديثاً بمؤسسات القطاع الخاص داخل إمارة أبوظبي من قيام جهات العمل التي التحقوا بها بتسجيلهم لدى الصندوق بالفعل خلال المدة المحددة أم لا، مؤكداً أنه في حال امتناع أو تراخي صاحب العمل عن التسجيل، يحق للمواطن إخطار الصندوق بالتحاقه بالعمل لدى الجهة، وذلك للحفاظ على حقوقه التأمينية، وعلى أن يقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأشار إلى أنه يُشترط لتسجيل المواطن في الصندوق ألّا يقل عمره عن 18 عاماً، ولا يزيد على سن الإحالة للتقاعد (55 عاماً للإناث و60 عاماً للذكور) عند التحاقه بالعمل، مع ضرورة احتفاظ جهة العمل بشهادة اللياقة الصحية للمؤمن عليه، وكذلك ألا يكون مسجلاً لدى الصندوق من قبل جهة عمل أخرى حيث لا يجوز ازدواجية سداد الاشتراكات التقاعدية عن المؤمن عليه من قبل جهتي عمل في الوقت ذاته، كما يجب ألا يكون من المتقاعدين العسكريين.

وأكد الصندوق أن تأخّر جهة العمل عن تسجيل المؤمّن عليهم، يترتب عليه العديد من الآثار السلبية، منها ضياع الحقوق التأمينية للمؤمن عليه وعائلته، بالإضافة إلى التأثير على دقة قاعدة بيانات الصندوق، وتأخّر إجراء المعاملات الخاصة بجهات العمل، وكذلك احتساب مبالغ إضافية عن تأخُر التسجيل والتي تحتسب بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير، يتحملها صاحب العمل بالكامل، مشيراً إلى أن تحديث البيانات بشكل دوري ودقتها من قبل جهات العمل يساعد الصندوق في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالمؤمّن عليهم في الوقت المحدد ما يسهم في زيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

وذكر الصندوق أنه يمكن لجهات العمل التَعرّف إلى كل المعلومات والإجراءات المطلوبة لعملية تسجيل المواطنين من خلال مركز دعم جهات العمل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، والذي تم تدشينه لتوفير الدعم المعلوماتي والتوعوي لجهات العمل المسجلة لديه، لافتاً إلى حرصه على توفير كل التسهيلات لتيسير عملية تسجيل المواطنين في الوقت المحدد حيث لا تتطلب عملية التسجيل أي مستندات.

حال امتناع أو تراخي صاحب العمل عن التسجيل، يحق للمواطن إخطار الصندوق للحفاظ على حقوقه التأمينية.