شرطة دبي تبحث الأساليب العلمية في التعامل النفسي مع الأطفال

افتتح نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية في شرطة دبي، العميد مكي سلمان، فعاليات جلسة حوارية علمية لخبراء الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بتوجيهات ورعاية مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومتابعة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، لمناقشة طرق التعامل النفسي مع الأطفال، من منظور العلوم الجنائية التخصصية، خصوصاً في القضايا والخلافات العائلية التي يكون لها تأثير نفسي على الأطفال ومُستقبلهم وسلوكهم.

وأكد سلمان أن الجلسة الحوارية التي نظمتها إدارة علم الجريمة، تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الدائم على مناقشة مختلف أبعاد القضايا التي تتعامل معها من منظور علمي تخصصي، بما يسهم في استشراف المُستقبل وطرح الأفكار التي تعزز من آليات العمل، ووضع الحلول التي تحقق الريادة والتميز في العمل الشرطي.

وأوضح أن الجلسة التي يحضرها خبراء مُختصون في علم الجريمة والتعامل مع الأطفال، تناقش أفضل التجارب والممارسات العلمية في مجال التعامل النفسي مع الأطفال، مشيراً إلى أن هذا المجال العلمي مهم للعاملين في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة خصوصاً في القضايا التي قد يكون الأطفال طرفاً فيها. وناقش خبراء الأدلة الجنائية خلال الجلسة، أفضل الطرق العملية المُستخدمة في التعامل النفسي مع الأطفال، وأفضل التجارب المُطبقة، وأنواع القضايا الخاصة التي يكون الأطفال طرفاً فيها، ونوعية البلاغات المُتعلقة بها، إلى جانب مناقشة نوعية الإفادات في القضايا التي يكون الوالدان طرفاً فيها.

وناقش الخبراء بنود مواد القانون الاتحادي في شأن الأحوال الشخصية المُتعلقة بالطفل مثل الحضانة والنفقة، وأثر تطبيق القانون على المحافظة في حقوق الطفل وضمان حصوله عليها بما لا يؤثر نفسياً فيه.

وبحث خبراء الأدلة الجنائية المشكلات الأسرية، وأثرها في صحة الأطفال النفسية وتأثيرها في إحداث اضطرابات نفسية، وحدوث تراجع في المستوى التعليمي، وانعدام الثقة، والسلوك، وزيادة العنف والعصبية، وعدم القدرة على الانسجام.

الجلسة حضرها خبراء مُختصون في علم الجريمة والتعامل مع الأطفال وناقشت أفضل التجارب في مجال التعامل النفسي مع الأطفال.