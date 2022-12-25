حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشـد رقمنة الحياة في دبي وتحويلها إلى المدينة الأفضل في سهولة الحياة

أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المفهوم الاستراتيجي لتقديم الخدمة في دبي يعتمد بشكل أساسي على تكامل وترابط وتوحيد الخدمات الرقمية وتبسيطها، الأمر الذي يجعل خدمات المدينة أكثر سهولة وفاعلية وأماناً، وهو ما يسهم في تسريع تحويل دبي إلى عاصمة رقمية عالمية.

وقال سموّه عبر تغريدة على «تويتر»: «تطبيق (دبي الآن) يحقق نجاحاً غير مسبوق بتخطي حاجز المليون مستخدم.. إنجاز أكثر من 20 مليون معاملة لأكثر من 30 جهة حكومية وخاصة في المنصة.. (دبي الآن) هو ترجمة لرؤية الشيخ محمد بن راشد في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش وتسهيل حياة الناس بتوفير كافة الخدمات في منصة واحدة».

وأضاف سموّه: «تجاوز عدد مستخدمي تطبيق (دبي الآن) حاجز المليون مستخدم، يبرهن على ثقة أفراد المجتمع بهذا التطبيق، ليشكل بذلك واحداً من المعالم الرئيسة لرقمنة الحياة في دبي».

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الإقبال الكبير على استخدام خدمات تطبيق «دبي الآن»، يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في رقمنة الحياة في دبي، وتحويلها إلى عاصمة رقمية عالمية، والمدينة الأفضل عالمياً في سهولة الحياة وجودة الحياة الرقمية.

وأوضح سموّه أن هذا المستوى من الاستخدام يؤكد على نجاح فريق حكومة دبي في تقديم خدمات ذكية وسهلة وسريعة ومتوافرة على مدار الساعة لكل شرائح المجتمع، كما يؤكد على ثمار الجهود الدؤوبة وروح التعاون في إنتاج تجارب رقمية عالمية المستوى تشكل مصدر إلهام للآخرين.

وتابع سموّه أن تطبيق «دبي الآن» أصبح جزءاً من الحياة اليومية في دبي، وهو ثمرة للتكامل بين الجهات الحكومية، وكذلك التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتقديم خدمات تتجاوز توقعات الناس وتحقق جودة حياة لهم.

ويُعد تطبيق «دبي الآن» من أكثر التطبيقات حيوية في دبي، لما يتمتع به من تنوع وجودة في الخدمات المضافة، بالإضافة إلى الموثوقية العالية، كما أنه يتماشى مع العصر الرقمي الحالي في توفير قناة رقمية موحدة تختصر على المستخدمين العشرات من التطبيقات الضرورية بالنسبة لهم، إذ يوفر «دبي الآن» ما يزيد على 130 خدمة مقدمة من أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر تطبيق «دبي الآن» 20 مليون معاملة دفع رقمية بقيمة تزيد على 10 مليارات درهم منذ إطلاق التطبيق، منها أربعة ملايين معاملة دفع رقمية بقيمة مليارَي درهم خلال العام الجاري.

ويوفر تطبيق «دبي الآن» تجربة مستخدم موحدة ودخول موحد لهذه الخدمات، الأمر الذي جعله جزءاً من أسلوب الحياة اليومية في دبي.

وحول هذا الإنجاز، قال مدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «أصبح تطبيق (دبي الآن) أحد عناوين الريادة في تجربة دبي الرقمية، وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا التوجيهات الحثيثة والمتابعة المتواصلة من القيادة التي جعلت الإنسان في دبي والإمارات على رأس أولوياتها».

وتابع: «كما أن روح التعاون والفريق الواحد بين مختلف الجهات الحكومية لعبت دوراً مهماً في التطوير المستمر لهذا التطبيق حتى بات جزءاً من الحياة اليومية للأفراد، وأن وصول مستخدمي (دبي الآن) إلى مليون شخص يشكل بالنسبة لنا محطة مهمة على الطريق، وهو يحفزنا على المضي في تطوير التطبيق ليكون أكثر استجابة لحاجات الناس وتوقعاتهم من خلال التعرف إلى آراء المتعاملين، وتطبيق مبادئ الاستباقية، والتوظيف الأمثل للمزيد من التقنيات الجديدة والناشئة».

وقال: «ماضون بتوجيهات قيادتنا لجعل التطبيق أكثر استجابة للتوقعات من خلال الإصغاء لصوت المتعاملين وتطبيق مبادئ الاستباقية».

وأضاف: «إن هذا المستوى العالي من الاستخدام يزيدنا ثقة، ويشجعنا على صناعة المزيد من التجارب الرقمية العالمية الناجحة التي جعلت من دبي نموذجاً يبهر العالم. ونحن ماضون نحو تجسيد مبدأ دبي كعاصمة رقمية عالمية، مستندين إلى دعم القيادة، وإلى عقول وسواعد أبناء دبي ودولة الإمارات الذين يواصلون مسيرة التحول الرقمي وصنع المستقبل».

• «دبي الآن» يوفر ما يزيد على 130 خدمة تقدمها أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

• عدد المعاملات المنجزة عبر تطبيق «دبي الآن»، خلال العام الجاري، بلغ 4 ملايين معاملة دفع رقمية بقيمة مليارَي درهم.

• «دبي الآن» يوفر تجربة دخول موحد للخدمات، ما جعله جزءاً من أسلوب الحياة اليومية في دبي.

• 20 مليون معاملة دفع رقمية بقيمة تزيد على 10 مليارات درهم منذ إطلاق التطبيق.

ولي عهد دبي:

• «المفهوم الاستراتيجي لتقديم الخدمة في دبي يعتمد بشكل أساسي على تكامل وترابط وتوحيد الخدمات الرقمية وتبسيطها».

• «(دبي الآن) جزء من الحياة اليومية في دبي، وهو ثمرة للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات تتجاوز توقعات الناس وتحقق سعادتهم».

منصّة موحدة

يعتبر تطبيق «دبي الآن» أول منصة موحدة تقدم تجربة متكاملة لخدمات المدينة التي تغطي احتياجات قاطني دبي اليومية، حيث يقدم التطبيق عدداً كبيراً من الخدمات في قطاعات مختلفة في الإمارة، من بينها: تسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي و«اتصالات» و«دو» و«الاتحاد للماء والكهرباء»، وفواتير وتعبئة رصيد حساب «سالك» و«نول»، وإدارة تأمين وتسجيل المركبة، وتسديد جميع المخالفات المرورية، وتجديد رخصة القيادة، وغيرها الكثير من الخدمات.

ويتيح التطبيق طلب تقارير السفر وتقارير المكفولين لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، كذلك يمكن الوصول إلى خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتحقق من أي سند ملكية في إمارة دبي، كما يمكن عبر التطبيق إدارة الإقامة لأفراد الأسرة، ويوفر كذلك طلبات التاريخ الأكاديمي، وطلبات تقرير السفر والمعالين، وتتبع الرحلات الجوية، وبطاقات العمل الرقمية، وغيرها الكثير من الخدمات التي تتميز بكونها على تماس مباشر بالحياة اليومية لكل القاطنين في دبي.