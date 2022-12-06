رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ساولي نينيستو.



وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي سانا مارين رئيسة وزراء جمهورية فنلندا.