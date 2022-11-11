منصور بن زايد يحضر حفل زفاف نَجليْ محمد بن نعيف العامري في أبوظبي (صور)

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم في "نادي ضباط القوات المُسلَّحة " بأبوظبي، حفل الزفاف الذي أقامه محمد بن عبدالله بن نعيف العامري، بمُناسبة زفاف نجليه (علي) إلى كريمة سالم عيضة العامري، و(سالم) إلى كريمة سالمين مبارك العامري.



رافق سموه، خلال الحفل نجلاه الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان.



وهنّأ سموه العريسيْن وذويهما بهذه المناسبة، مُتمنّيا لهما حياةً أسرية سعيدة.