«المعاشات»: يُسمح للمؤمَّن عليه بضم مدد خدمة سابقة دون الالتزام بعدد محدد

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إنه لا صحة لما يُتداول بأن خيار ضم مدد الخدمة السابقة يُسمح به للموظف مرة واحدة خلال فترة خدمته، مشيرة إلى أن الضم هو خيار أتاحه القانون للمؤمن عليه عند الانتقال من جهة عمل إلى أخرى متى ما رغب المؤمن عليه في الضم، ودون إلزامه بوقت محدد ما دام على رأس عمله، مع السماح له بضم أي عدد من سنوات الخدمة السابقة دون الالتزام بضم كامل المدة.

وقال مدير إدارة عمليات المعاشات محمد صقر الحمادي، إن قانون المعاشات سمح للمؤمَّن عليه بضم مدد الخدمة السابقة دون الالتزام بعدد محدد من مرات الضم، بحيث يتمكن المؤمن عليه من التخطيط لهذه العملية وفق إمكاناته المادية، مشيراً إلى أن قرارات مجلس إدارة الهيئة منحت المؤمن عليه بجانب ذلك خيارات لتقسيط تكاليف الضم على أربع سنوات لتعزيز فرص المؤمن عليه من أجل إيصال مدد خدماته، بهدف استيفاء مدة استحقاق المعاش التقاعدي، والبناء عليها من أجل تحسين معاشه التقاعدي من خلال الاستمرار في العمل فترات أطول والاستفادة من ارتفاع نسب المعاش في حال زيادة مدة الخدمة.

وأضاف أنه يجوز للمؤمن عليه الذي لديه طلب فعال لضم مدة الخدمة أن يتقدم بطلب جديد لضم مدة خدمة أخرى، بشرط تسوية الطلب الأول على أساس احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة، وتحسب تكاليف المدة الجديدة المطلوب ضمها على راتب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم الجديد.

وأوضح أن المؤمن عليه يستطيع تقسيط كامل تكاليف ضم مدة الخدمة دون اشتراط لرد مكافأة نهاية الخدمة من عمله السابق إلى الهيئة كدفعة أولى من تكاليف الضم.