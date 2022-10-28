رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان.



وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي بيتر فيالا، رئيس وزراء جمهورية التشيك.