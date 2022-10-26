رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس ألكسندر فان دير بيلين.



‏‎وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا كارل نيهامر.