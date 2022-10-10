رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس فيجي بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة ويليام كاتونيفير رئيس جمهورية فيجي ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ويليام كاتونيفير .



وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي خوسايا فوريكي باينيماراما رئيس وزراء جمهورية فيجي.