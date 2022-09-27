الحصول على المعاش بنسبة 100% أهم الامتيازات في «قانون المعاشات»

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن من أهم الامتيازات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إمكانية حصول المؤمن عليه على المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100% من راتب حساب الاشتراك.

وقال مدير إدارة عمليات المعاشات في الهيئة محمد صقر الحمادي: «تأتي التوعية بمنافع القانون وما يوفره من امتيازات للمؤمن عليهم في سياق الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة بداية النصف الثاني من العام الجاري 2022 تحت شعار (اكتشف مزاياك)، والتي تهدف إلى تعزيز وعي المؤمن عليهم بالمزايا المتوافرة في القانون من أجل تشجيعهم على تحقيق الاستفادة الأفضل من القانون ومزاياه».

وأوضح الحمادي أن قانون المعاشات الاتحادي يمنح المؤمن عليه الذي قضى 35 سنة في الخدمة المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100% من راتب حساب الاشتراك، وإلى جانب المعاش يمنح المؤمن عليه مكافأة إضافية بواقع ثلاثة رواتب حساب معاش عن كل سنة يقضيها في العمل بعد 35 عاماً.

وقال على سبيل المثال إذا كانت مدة خدمة المؤمن عليه في إحدى جهات العمل بلغت 38 سنة، وكان راتب حساب معاش المؤمن عليه عن هذه المدة 30 ألف درهم، فإنه بجانب المعاش المقرر له، سيحصل على مكافأة إضافية عن السنوات الثلاث الزائدة على 35 سنة بواقع رواتب ثلاثة معاشات عن كل سنة، أي 90 ألف درهم عن كل سنة، بحيث يبلغ المجموع الكلي لهذه المكافأة عن السنوات الثلاث 270 ألف درهم.