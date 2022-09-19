سارة الأميري : استضافة الاجتماع السنوي لـ "ISO" في أبوظبي تؤكد المكانة المرموقة للإمارات

قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة إن توجيهات القيادة الرشيدة، تؤكد دائماً على أهمية تعزيز مجالات التعاون مع المجتمع الدولي على كافة الأصعدة، وتحفيز الصناعات النوعية والمبتكرة خصوصاً المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة إيماناً بدورها الحيوي في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات، وزيادة تنافسيته الإقليمية والعالمية.

ونوهت معاليها - في تصريح لها اليوم - إلى أن استضافة الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" في العاصمة أبوظبي، تؤكد المكانة المرموقة لدولة الإمارات، حيث تأتي أهمية هذا الاجتماع من أجل الارتقاء بمنظومة البنية التحتية للجودة، بما ينعكس على تنافسية الصناعات الوطنية، وتعزيز التطوير التكنولوجي بها، وهذا ما نتطلع إليه على صعيد تنفيذ الخطط والمبادرات والاستراتيجيات، من أجل زيادة مساهمة القطاع الصناعي والتكنولوجي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت معاليها : هناك تطور كبير تشهده منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات بشكل مستمر حيث نعمل على مواءمة المواصفات القياسية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، ونتطلع إلى تحقيق التنمية الصناعية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة من خلال التكامل مع جميع شركائنا الاقليمين والدوليين.

وقالت : إن تبادل الخبرات في مجال التقييس يخدم مستهدفاتنا الوطنية، وهذا التجمع الدولي الذي ينعقد للمرة الثانية في دولتنا يمثل فرصة ثمينة لكافة الخبراء والمختصين في هذا المجال للعمل على تطوير المواصفات العالمية، بما ينسجم مع سياسات الدولة لاستشراف المستقبل، وتعزيز الاستفادة من التغيرات في مجال التكنولوجيا، وفتح أسواق عالمية جديدة.