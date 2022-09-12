رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس سريلانكا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رسالة خطية من رانيل ويكريميسينغه رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي لدى استقباله في أبوظبي معالي نصير أحمد وزير البيئة والمبعوث الخاص لرئيس سريلانكا.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات إلى جانب استعرض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.

و رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي نصير أحمد مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

من جانبه عبر نصير أحمد عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في المجالات كافة مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي و الدولي.