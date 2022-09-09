قائد القوات البرية يبحث التعاون العسكري مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية

استقبل اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي قائد القوات البرية بمكتبه كلا على حدة الفريق مهندس التسليح تييري كاريير نائب المدير العام في الإدارة العامة للتسليح الفرنسي /DGA/ في قيادة القوات البرية الفرنسي واللواء ويليام بلالوك قائد قوة الواجب سبارتن الأمريكية في قيادة القوات البرية.

ورحب قائد القوات البرية في بداية اللقاءين بالضيوف والوفدين المرافقين ..مشيدا سعادته بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية .

وأكد قائد القوات البرية على أهمية وعمق العلاقة التي تربط دولة الامارات العربية المتحدة بجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الامريكية خلال العقود الماضية في شتى المجالات ولاسيما التي تعنى بالجوانب العسكرية والصناعات الدفاعية.

وتطرق اللقاءان الى تطوير العلاقات بين البلدين ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.