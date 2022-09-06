"الطيران المدني": حادث الطائرة الشراعية لم يقع في منشآت نادي سكاي دايف دبي والتحقيقات مازالت جارية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن حادث الطائرة الشراعية الذي وقع صباح الأحد الماضي في منطقة مرغم بدبي لم يقع في منشآت نادي سكاي دايف دبي وليس للنادي أو مواقعه أو عملياته صلة بواقعة سقوط الطائرة.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني- في إيضاح صدر اليوم- أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة أسباب الحادث.

وتقدمت الهيئة بخالص تعازيها ومواساتها لأسرة الطيار المتوفي.