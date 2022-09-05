‎الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبا من المركبات وسط الصومال

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبا من المركبات في إقليم هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.