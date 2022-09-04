حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة ركاض العامري

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ركاض بن سالم العامري، وذلك خلال زيارة سموه ظهر اليوم إلى منزل العائلة في مدينة العين.

وأعرب سموهما عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، راجين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.