وزارتا الداخلية والدفاع تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجال العمليات

التقى اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، في مقر الوزارة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك القائم بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، واستعراض المشاريع المشتركة في المجال العملياتي بين الجانبين، لضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة مختلف أنواع المخاطر والتحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع وحماية المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة في كافة المجالات.

كما تم الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المتميزة وتبادل الخبرات بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المستقبلي.

حضر اللقاء اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة وعدد من كبار الضباط بوزارتي الداخلية والدفاع.