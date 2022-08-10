"مفاجآت صيف دبي" تحتفي بموسم "العودة إلى المدارس"
تحتفي "مفاجآت صيف دبي" بموسم "العودة إلى المدارس 2022" بمجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية المميزة تزامنا مع اقتراب انتهاء فترة العطلة الصيفية وبدء موسم العودة إلى المدارس .
و تقدم "مفاجآت صيف دبي" في دورتها الخامسة و العشرين – التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - فرصة مميزة للعائلات للاستمتاع بأفضل العروض الترويجية المذهلة والفعاليات والأنشطة المتنوعة في أشهر المتاجر ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي .
يتضمن " موسم العودة إلى المدارس" عروضا و خصومات مميزة للمتسوقين من بينها عرض "مدهش للمنح الدراسية" وغيره من العروض .
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