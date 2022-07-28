رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بيرو بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة بيدرو كاستيو تيرونيس رئيس جمهورية بيرو وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس بيدرو كاستيو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي أنيبال توريس فاسكس رئيس وزراء جمهورية بيرو.

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