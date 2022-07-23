رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة.

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