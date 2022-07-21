إصدار أول دليل توثيق في العلوم الإنسانية بالدولة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أصدرت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية دليلاً علمياً معيارياً متكاملاً لتوثيق البحوث في العلوم الإنسانية باللغة العربية، يعدّ أول دليل من نوعه في الدولة يختص في العلوم الإنسانية. وقد عملت الجامعة لفترة طويلة على إنجاز هذا المشروع الذي يعد إضافة حقيقية لمسيرة التوثيق العلمي الشامل، ونقلة نوعية في جهود الجامعة الأكاديمية.

ويهدف الدليل، الذي تعمل الجامعة على توفيره في نسخة رقمية، إلى الارتقاء بمستوى التوثيق العلمي الرصين، ودفع مسيرة البحث العلمي في مجالات العلوم الإنسانية باللغة العربية، وتوحيد توثيق البحوث العلمية.

وقال مدير الجامعة، الدكتور خالد اليبهوني الظاهري: «رأينا وضع هذا الدليل ليكون دليلاً معيارياً ومرجعاً في التوثيق لسد الفجوة في هذا الجانب الحيوي، ويعتمد عليه الباحثون في الدراسات الإنسانية، نظراً لما يعتري الأدلة المعمول بها في كثير من الجامعات العربية من غياب المنهج، وكثرة الأخطاء ووضوح التناقض وعدم الاطراد».

وأشار الظاهري إلى أن الدليل يستخدم منهج التوثيق في الحواشي السفلية وقائمة المراجع، وهو المنهج المفضل لدى أكثر العاملين في حقول الدراسات الإنسانية، لقدرته على استيعاب ألوان شتى من المصادر والمراجع على اختلاف أشكالها، وهو أيضا المنهج الذي لايزال معمولاً به في الدراسات الإنسانية العربية لعقود من الزمان، معتمداً لدى عدد من أهم الجامعات العالمية كجامعتي أكسفورد وشيكاغو.

وأضاف: «يقتصر التوثيق داخل المتن في هذا المنهج على الآيات القرآنية، أما ما عدا ذلك فيوثق في الحواشي السفلية. ويعتمد الدليل الاسم والعنوان نظراً لشيوع هذه الطريقة عبر العالم، ولسهولة حصر أعمال المؤلف الواحد في قائمة المراجع إذا تعددت عند ذكر كل عمل من أعماله».

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