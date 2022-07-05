اتفاقية تعاون بين نقل عجمان ومكتب شؤون المواطنين لدعم "التكامل في العمل الحكومي"

المصدر: عجمان- الإمارات اليوم

وقعت هيئة النقل في عجمان، اتفاقية تعاون مع مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان، من أجل توفير خدمات مميزة.

وقع المذكرة المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين مريم علي المعمري، والمدير العام بالندب لهيئة النقل في عجمان رشا خلف الشامسي، ونصت الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجهتين، والاستفادة من الموارد والخبرات المتوفرة لدى كلا الجهتين وذلك بهدف دعم وتطوير المشاريع التنموية المشتركة بين الطرفين .

وأكدت رشا الشامسي، أن هيئة نقل عجمان تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع شركائها الاستراتيجيين من أجل العمل يداً بيد من أجل ضمان توجه حكومي موحد، للعمل ضمن فريق حكومي متكامل، وذلك من أجل الاستفادة من القدرات والمصادر المتوفرة والعمل بفعالية من أجل تحقيق رؤية إمارة عجمان .

وأضافت أن الهيئة تسعى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية وضمان استدامتها بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في عجمان من أجل تعزيز هوية حكومية موحدة تهدف إلى تحقيق التكامل في العمل الحكومي من أجل الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة لما يحقق المصلحة العامة للطرفين .

وأكدت المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، مريم علي المعمري، حرص المكتب على التعاون مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية وغيرها التي تقدم خدماتها لمواطني الإمارة في مختلف الجوانب، وأن هذا التعاون الذي يأتي بالاشتراك مع هيئة النقل في عجمان يهدف إلى تقديم خدمات مميزة ولدعم وتطوير المشاريع التنموية المشتركة.

وأضافت مريم المعمري، أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة النقل تهدف كذلك إلى ترسيخ مبدأ التعاون الذي يقود إلى التطور وتحقيق عوامل الازدهار وفقاً لأهداف وغايات رؤية وتوجهات إمارة عجمان والحرص دوماً على تقديم الأفضل في كل المجالات التنموية وتحقيق عوامل الاستدامة والتطور .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news