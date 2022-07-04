"طرق دبي" توقع اتفاقية لتجربة حافلة كهربائية صديقة للبيئة دبي

المصدر: دبي - وام

وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي اتفاقية مع مجموعة "بص تيك" الأسترالية بهدف تجربة تشغيل حافلة كهربائية صديقة للبيئة خالية من الانبعاثات لمعرفة مدى قابلية استخدامها في الظروف المناخية لدبي.

وتشمل التجربة تقنيات مبتكرة لتعزيز خدمة العملاء وذلك لضمان عمل الحافلة بوصفها أصلا ذكيا متكاملا تمامًا مع نظام النقل الجماعي البيئي في دبي كما ستقيس التجربة فوائد وأداء الحافلة وستسعى للحصول على ملاحظات السائق والعملاء لتحديد مجالات التحسين المستمر.

وقع الاتفاقية أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة و دان ماركس الرئيس التنفيذي لمجموعة (بص تيك).

و أوضح أحمد هاشم بهروزيان أن توقيع الاتفاقية مع :بص تيك" تعتبر أولى الاتفاقيات التي تشملها مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات وإدارة النقل والطرق الرئيسة التابعة لحكومة كوينزلاند في أستراليا تعزيزا لمستوى التعاون بين الطرفين.

وأكد حرص الهيئة على زيادة عدد المركبات الكهربائية والهجينة في أساطيلها وتحسين كفاءة المرافق وإنارة الطرق وتقليل النفايات فضلاً عن تعديل مباني هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق أنشطة خالية تماماً من الانبعاثات الكربونية ضمن خطة دبي للتنمية المستدامة بحلول عام 2050.

من جانبه أشار دان ماركس إلى أهمية العمل والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تجربة الحافلة الكهربائية انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وإدارة النقل والطرق الرئيسة التابعة لحكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية.

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