"الخارجية" تحث مواطني الدولة على اتباع إرشادات السفر لتأدية حج آمن

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على مواطني الدولة أهمية التخــطيط المسبق قبل السفر لأداء مناسك الحج من خلال الاطلاع على إرشادات السفر في صفحة المسافر الإماراتي والمتوفرة في موقع الوزارة ومراجعة اشتراطات وإجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

ولفتت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مؤكدة أهمية الحصول على التصاريح الخاصة بالحج من حملات الحج المعتمدة للدخول إلى مكة المكرمة، ومراجعة أقرب مركز صحي في الدولة لأخذ التطعيمات الطبية اللازمة داخل الدولة قبل مغادرتهم للأراضي المقدسة، ومراعاة عدم استخدام السيارات الخاصة في مناسك الحج، والالتزام بمواعيد الوصول المحددة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، والالتزام بقوانين الدولة المضيفة للحجاج.

وقال مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبدالعزيز الحبسي، إن الوزارة تقدم الدعم لكافة المواطنين المتواجدين في الخارج على مدار الساعة وتتعامل مع الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها المواطنين.

وأكد على حجاج الدولة ضرورة التواصل مع خط الطوارئ في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالدولة في حال تعرضهم لأي حالة طارئة أو مشكلات على الرقم 0097180024.

ومن جهة أخرى، تحث الوزارة مواطني الدولة الراغبين في السفر على التسجيل في خدمة "تواجدي" من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي للوزارة "UAEMOFAIC" حيث تمكّن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء تواجدهم خارج الدولة.

وتجسيداً لحرص دولة الإمارات على رعاية وسلامة مواطنيها في الخارج، خصصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة خط الطوارئ 0097180024 الخاصة بمواطني الدولة والتي من خلالها تستقبل البلاغات الطارئة على مدار الساعة. كما تتوفر خدمة إصدار جواز الطوارئ والتي تقدمها من خلال بعثات دولة الإمارات في الخارج في حالة فقدان أو تلف أو انتهاء جواز السفر الإماراتي حتى يتمكن المواطن من العودة إلى أراضي الدولة سالماً. كما يمكن طلب خدمة إصدار جواز الطوارئ بكل سهولة ويسر عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة أو تطبيقها الذكي UAEMOFAIC.

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