رئيس الدولة يصدر قراراً بشأن معاملة أبناء المواطنات في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قراراً بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.

ويصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار.

وتقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه.

ويأتي قرار صاحب السمو رئيس الدولة، في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها.

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