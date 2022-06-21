استقطاب 5500 مواطن إلى القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أن عدد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج «نافس» تجاوز 5500 مواطن، الأمر الذي انعكس على نمو قاعدة البيانات، وارتفاع عدد الشركات المسجلة ضمن البرنامج، التي تعرض فرص العمل عبر المنصة، مشيراً إلى أن البرنامج يعد جسراً للتواصل ما بين شركات القطاع الخاص لاستعراض الفرص المتاحة من جهة، والباحثين عن عمل من المواطنين من جهة أخرى.

وقال إن القطاع الصناعي بدولة الإمارات يشهد إقبالاً لافتاً من المستثمرين المحليين والأجانب، نتيجة لوجود محفزات داعمة لنموه.

وأضاف: «باعتبارنا شريكاً استراتيجياً للقطاع الخاص في برنامج نافس، فإننا نشجعه على تمكين وتطوير الكادر الإماراتي، وتعزيز انضمامه إليه، ومنه المجال الصناعي».

وأضاف «يعد القطاع الخاص محركاً رئيساً ضمن عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، ونتوقع ازدهاراً ونمواً كبيراً فيه، وذلك استناداً على البيئة التشريعية والمنظومة القانونية والبرامج الوطنية التي تشجع على استقطاب الكفاءات الإماراتية»، لافتاً إلى دعم تدريب وتأهيل الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ومواصلة الجهود الداعمة لتشجيع شركات القطاع الخاص للتسجيل والانضمام إلى «نافس»، باعتباره المنصة الرئيسة لاستقطاب الكفاءات والكوادر الإماراتية في هذا القطاع.

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