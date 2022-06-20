مجلس دبي للإعلام يطلق "وَن ميديا دبي" كنافذة موحّدة لتقديم خدمات نوعية للإعلاميين ضمن قطاعات حيوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بتوجيهات وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أطلق مجلس دبي للإعلام مبادرة "وَن ميديا دبي" لتقديم خدمات نوعية للمجتمع الإعلامي العامل في الإمارة وضمن عدد من القطاعات الحيوية تأكيداً لريادة دبي كمركز رئيسي للإعلام وتعزيزاً لبيئتها الداعمة للإبداع والمبدعين، وسيتولى "نادي دبي للصحافة" تنفيذ المبادرة بالشراكة مع عدد من الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وقد وجّه سمو رئيس "مجلس دبي للإعلام" نادي دبي للصحافة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة من الخدمات النوعية المشمولة في المبادرة وتيسير سبل الحصول عليها للصحافيين والإعلاميين الإماراتيين والعرب والأجانب وكذلك للمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في الإمارة.

وأكد سمّو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المبادرة تسعى لتقديم قيمة مضافة جديدة للمجتمع الإعلامي في دبي عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي مركزاً رئيسياً للإعلام والإبداع والمواهب الخلاقة في المنطقة، وتأكيداً على ريادة دبي كالمكان الأفضل في العالم للعيش والعمل من خلال ما توفره من خدمات على قدر رفيع من التميز لكافة التخصصات المهنية ومن أبرزها قطاع الإعلام الذي يلقى في دبي كل العناية والاهتمام.

وأثنى سموه على دور "نادي دبي للصحافة" وإسهاماته على مدار العشرين عاماً الماضية، وما قام به من دور محوري في تأكيد المكانة الريادية لدبي كمركز رئيسي للإعلام في المنطقة من خلال ما قدمه من إنجازات بارزة في مقدمتها "منتدى الإعلام العربي"، و"جائزة الصحافة العربية" والتي تم تطويرها لتصبح "جائزة الإعلام العربي"، في مواكبة مستمرة لتنامي مكانة دبي على خارطة الإعلام في المنطقة والعالم، والتي انعكست بوضوح في اختيارها من قِبَل مجلس وزراء الإعلام العرب عاصمة للإعلام العربي على مدار عامي 2020 و2021 على التوالي.

وتأتي المبادرة الجديدة لمجلس دبي للإعلام في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الإعلامي في دبي، ضمن مؤسسات الإعلام المحلية أو العربية وكذلك العالمية، كما تعكس المبادرة نهج دبي في تقديم قيمة مضافة للعاملين في القطاع على المستويين الفردي والمؤسسي، حيث تسهم "ون ميديا دبي" في تسهيل حصول الإعلاميين على جملة من الخدمات النوعية عبر نافذة موحدة تشمل العديد من المجالات المهمة للإعلاميين على الصعيدين المهني والشخصي.

وتتضمن قائمة الشركاء في إطلاق المبادرة كلاً من: مكتب تنظيم الإعلام، ومدينة دبي للإعلام، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، وحي دبي للتصميم.

دبي مركز رئيسي للإعلاميين

وفي هذه المناسبة، أكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام منى غانم المرّي، أن "وَن ميديا دبي" تأتي في إطار مساعي مجلس دبي للإعلام في تهيئة بيئة نموذجية للإعلاميين تعينهم على تحقيق أعلى مستويات التميز، وتراعي احتياجاتهم المهنية وكذلك متطلباتهم الشخصية من خدمات أساسية تشمل العديد من القطاعات الحيوية، فيما تُعد الخطوة إضافة نوعية للمبادرات الاستراتيجية التي دأب النادي على تقديمها للمجتمع الإعلامي.

نافذة موحدة

من جانبها قالت مديرة نادي دبي للصحافة الدكتورة ميثاء بوحميد، إن مبادرة "ون ميديا دبي" تنسجم مع دور النادي في الاهتمام بالعاملين في قطاع الإعلام وتقديم كل سبل الدعم للإعلاميين الإماراتيين والعرب والأجانب والمؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية في دبي، وتوفير تسهيلات تسهم في توفير بيئة عمل متكاملة تتيح لهم التطور والنمو والإبداع.

ونوّهت بوحميد بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات المشاركة في المبادرة، ومن أجل توحيد الجهود الرامية لتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات عبر شبكة العلاقات التي تربط النادي بمختلف المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية منذ سنوات بعيدة.



خدمات

وستكون " وَن ميديا دبي" بمثابة نافذة موحدة لتسهيل الحصول على خدمات متميزة للإعلاميين العاملين في دبي وكذلك الإعلاميين الزائرين والمُقدَّمة من شركاء المبادرة والتي تشمل: خدمات الإقامة والهوية والتراخيص التجارية، والفندقة والضيافة، وتأجير المكاتب ومقار العمل، والخدمات المصرفية، والاستشارات المتعلقة بقطاع التعليم والمدارس والجامعات، إضافة إلى الخدمات الخاصة بالاتصالات، حيث من المنتظر أن يتم توسيع دائرة المبادرة لتشمل المزيد من الخدمات خلال المرحلة المقبلة.

شراكة نحو الأفضل

وقد نوّه المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هلال سعيد المرّي، بقيمة مبادرة مجلس دبي للإعلام الرامية لدعم المجتمع الإعلامي العامل في دبي، وقال: "يسعدنا أن نكون شركاء مجلس دبي للإعلام في تنفيذ هذه المبادرة المهمة التي تقدم العديد من أوجه الدعم للإعلاميين من خلال نافذة موحدة تسهل عليهم الحصول على تلك الخدمات من نقطة واحدة".



وأضاف: "سنتعاون مع نادي دبي للصحافة في تلبية الاحتياجات المهنية للإعلاميين ورواد الأعمال والمستثمرين العاملين في المجال الإعلامي بما في ذلك إصدار التراخيص ذات الصلة بمشاريعهم وأنشطتهم، تأكيداً على الطبيعة الخاصة لبيئة الأعمال في دبي والتي تتسم بأعلى درجات المرونة والتفهم الكامل لمتطلبات مجتمعات الأعمال على تنوع اختصاصاتها، علاوة على تقديم الاستشارات الخاصة بقطاع الفنادق والضيافة في دبي، بكل ما يتسم به من تنوع في الخيارات ورقي في مستوى الخدمة المقدمة ضمن مرافق عالمية المستوى تنتشر في أنحاء الإمارة ".



وأعرب نائب مدير عام إقامة دبي اللواء عبيد مهير بن سرور، عن ترحيبه بمبادرة "ون ميديا دبي" والتي تأتي متناغمة مع مساعي الإدارة في تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية، وحرص الإدارة على توفير مختلف أشكال الدعم الممكنة للمجتمع الإعلامي في دبي وقال: "حرصت حكومة دبي على تهيئة أفضل الأجواء الداعمة للإعلام والإعلاميين ما مكنها من تبوء مكانة رفيعة كأحد أهم مراكز الإعلام في المنطقة وصولاً إلى اختيارها عاصمة للإعلام العربي لعامي 2020 و2021 على التوالي. ويسعدنا اليوم مضافرة الجهود مع مجلس دبي للإعلام والتعاون مع نادي دبي للصحافة من أجل إتاحة خدمات نوعية للإعلاميين العاملين في دبي، اتساقاً مع رسالتنا الرامية إلى تقديم خدمات مترابطة تتسم بالاستباقية والمرونة والابتكار لتحقيق السعادة وجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام عبدالله القاسم: "يشرفنا في بنك الإمارات دبي الوطني أن نتعاون مع مجلس دبي للإعلام بهدف دعم القطاع الإعلامي وإعداد وتأهيل جيل من الإعلاميين الإماراتيين المتميزين ليسهموا في نشر رسالة دبي الإنسانية والثقافية والحضارية. وسيسعى البنك لتقديم تجربة مصرفية فائقة التميز ومنتجات مصرفية رقمية مبتكرة تعكس جهود البنك في مجال الابتكار والتطور الرقمي، إلى شركاء نادي دبي للصحافة من الإعلاميين والمؤثرين والمبدعين وصنّاع المحتوى من الأفراد والشركات في المنطقة والعالم".

وثمّن مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية الدكتور عبدالله الكرم، الشراكة المثمرة مع مجلس دبي للإعلام والتعاون مع نادي دبي للصحافة في إطار المبادرة التي تسعى لتلبية جانب مهم من احتياجات المجتمع الإعلامي في الإمارة، وفي إطار الخدمات التعليمية التي توفرها الهيئة، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة لاستقطاب المواهب والكفاءات الإعلامية المتميزة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدم المساعدة من خلال توفير قوائم بالمدارس الخاصة العاملة في إمارة دبي للإعلاميين الجدد المنتقلين للإقامة فيها، بما يمكنهم من تحديد أفضل ما يناسبهم من خيارات تعليمية لأولادهم، في ضوء التنوع الكبير الذي يتسم به قطاع التعليم المدرسي في الإمارة.

تنسيق وتسهيلات

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الاعلام الدكتور راشد خلفان النعيمي "يسعدنا في مكتب تنظيم الاعلام الدخول في شراكة مع مجلس دبي للإعلام وأن نجدد التعاون مع نادي دبي للصحافة، إذ نثني على هذه المبادرة التشاركية التي تسهم في تعزيز صناعة الاعلام في الدولة، ومن جانبنا سنقوم بتوفير كافة سبل التنسيق والتسهيلات لكل الإعلاميين وصُنّاع المحتوى والمبدعين على مستوى الأفراد والمؤسسات".



من جانبه، قال مدير عام "اتصالات" دبي " عبدالله سالم المانع فخورون أن نكون شركاء في مبادرة مجلس دبي للإعلام وأن نواصل التعاون المثمر والبنّاء مع نادي دبي للصحافة، والذي امتد لفترات طويلة في الكثير من المجالات، ونثمّن اختيار مركز أعمال اتصالات التابع لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ليكون شريكاً في مبادرة "وَن ميديا دبي"، ونحن على يقين راسخ بأن المركز سيضطلع بدور فاعل في هذه المبادرة، بما يملكه من إمكانات وقدرات لوجستية كبيرة لشركاء نادي دبي للصحافة من المستثمرين وروّاد الأعمال العاملين في المجال الإعلامي."

وأكد المانع أن لـ"اتصالات الامارات" سجل حافل من الإسهامات والشراكات المجتمعية مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية لتطويع إمكاناتها وقدراتها التكنولوجية لخدمة المبادرات الهادفة التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات".

وستشكل تسهيلات الخدمات المقدمة عبر بوابة "وَن ميديا دبي" قيمة مضافة جديدة للمجتمع الإعلامي المتنامي في دبي والذي يحتضن اليوم أكثر من 4000 شركة وعشرات الآلاف من الإعلاميين ضمن مختلف التخصصات الإعلامية، وإتاحة تسهيلات تعين المجتمع الإعلامي على تحقيق نوعية الحياة النموذجية التي يطمح إليها.

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