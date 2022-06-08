رئيس الدولة يوجّه بتعميم «بيئة عمل داعمة للوالدين» على مستوى الدولة

المصدر: أبوظبي ■ وام

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتعميم علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، على جميع المؤسسات في الدولة، وفتح باب المشاركة أمامها، والتوسع في تطبيق الممارسات والسياسات الداعمة للوالدين ضمن مختلف بيئات العمل، كونها جزءاً أساسياً من الثقافة المؤسسية الإيجابية والبناءة وخطوة نحو ترسيخ ثقافة مجتمعية متجذرة، تركز على دعم الطفل وصون جميع حقوقه.

وحث سموه، خلال تكريمه، أمس، المؤسسات الحاصلة على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، في دورتها الأولى، بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس الهيئة، المؤسسات المكرمة على مواصلة اتباع أفضل الممارسات التي تنعكس بشكل إيجابي على الطفل للحفاظ على العلامة والارتقاء للمستوى الأعلى منها.

وتستهدف المبادرة، المؤسسات العاملة في القطاع شبه الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث في إمارة أبوظبي، لتشجيعها على تبني ممارسات عمل وسياسات داعمة للوالدين العاملين فيها، وتمكينهما من تعزيز جودة الرعاية المقدمة إلى أطفالهما لدعم نموهم وتطورهم، وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال التكريم الذي جرى في قصر البحر، بمشاركة المؤسسات الحاصلة على العلامة في الدورة الأولى من المبادرة.. مشيراً سموه إلى أهمية إسهام المؤسسات ودورها في دعم الجهود الرامية إلى تربية النشء وإعدادهم وتمكينهم لضمان نموهم وازدهارهم وتهيئة البيئة المناسبة لتلبية متطلباتهم، وصولاً إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات والنهوض بإسهاماتها في دفع مسيرة تنمية المجتمع، وتمكين الطفل، وإعداده للمستقبل، التي تنتهجها الدولة ضمن استراتيجيتها الوطنية للـ50 عاماً المقبلة.

ومن جهته، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن بيئة العمل الداعمة للوالدين العاملين تعزز قدرتهما على الإسهام بفاعلية في تعزيز النمو العاطفي والمعرفي والسلوكي لأطفالهما خلال السنوات المحورية في حياتهم وتقوي الروابط الاجتماعية والأسرية من خلال تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.. بجانب تشجيع الموظفين على زيادة المشاركة والإنتاجية وتعزيز رفاهيتهم وسعادتهم، إضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسة على استقطاب الكفاءات والخبرات وتحسين جودة مخرجات العمل، وبالتالي تعزيز نمو المؤسسة.

وأضاف سموه أن المبادرة ستسهم في تقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بسياسات العمل والمزايا المقدمة للوالدين، وتعزز جاذبية العمل في القطاعين شبه الحكومي والخاص للمواطنين، فضلاً عن دورها في رسم ملامح مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً وازدهاراً، وترسخ مكانة أبوظبي مدينة صديقةً للطفل، من خلال تشجيع المؤسسات على تبني ثقافة الابتكار في بيئة العمل وخلق بيئات عمل مستقبلية مبتكرة، تراعي مختلف الجوانب التنموية، خصوصاً ما يرتبط بها بتنمية الطفل ودعمه للوصول إلى أقصى إمكاناته.

تضمنت المؤسسات التي كرمت لحصولها على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدية لما تتبناه من سياسات وممارسات مبتكرة تدعم الوالدين العاملين لديها وتراعي التزاماتهم تجاه أطفالهم.. ست مؤسسات، هي «بنك إتش إس بي سي» و«شركة مصدر» و«جمعية الإمارات للطبيعة» و«شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات» و«طيران الاتحاد» و«شركة سلال».

يذكر أن الدورة الأولى من «مبادرة علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين 2022 - 2024» استهدفت أكثر من 70 مؤسسة وطنية وأجرت دراسة وتدقيقاً للطلبات للتأكد من استيفائها معايير وشروط الحصول على العلامة بمستوييها الأول والثاني (بيئة عمل داعمة للوالدين، وبيئة عمل داعمة للوالدين بلس) وتولت لجنة مستقلة تقييم الطلبات لضمان الشفافية والحيادية، وصولاً إلى منح العلامة إلى ست مؤسسات.

كما أسهمت الدورة الأولى من المبادرة في التأثير إيجاباً في حياة أكثر من 6600 طفل، والوصول لأكثر من 20 ألف موظف ممن يعملون في المؤسسات المشاركة.

وتسعى هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إلى دعم جميع الأطفال في أبوظبي وتحفيزهم على الازدهار، من خلال تمكين المؤسسات في مختلف الصناعات والقطاعات، والدعوة لتطوير سياسات ومرافق وأساليب عمل تدعم الوالدين العاملين.. تحقيقاً لرؤيتها المتمثلة في أن يتمتع كل طفل صغير بالصحة والعافية ويتحلى بالثقة بالنفس، وأن يكون محباً للاطلاع، قادراً على التعلم وتنمية قيم متينة في بيئة آمنة وداعمة للأسرة في أبوظبي.

ذياب بن محمد بن زايد:

• «بيئة العمل الداعمة للوالدين العاملين تعزز قدرتهما على الإسهام بفاعلية في تعزيز النمو العاطفي والمعرفي والسلوكي لأطفالهما».

رئيس الدولة يدعو إلى تهيئة بيئة عمل داعمة للوالدين العاملين

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في تدوينة نشرها على صفحة سموّه في موقع «تويتر»، أمس: «سعدت بتكريم عدد من الجهات الفاعلة في تهيئة بيئة عمل داعمة للوالدين ضمن المبادرة التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. ندعو جميع المؤسسات في الدولة إلى تبنّي ممارسات عمل وسياسات داعمة للوالدين العاملين، وتمكينهما من رعاية أطفالهما».

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