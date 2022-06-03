رئيس الدولة يزور إخوانه حكام الإمارات ويستقبل أبناء الوطن في قصر الذيد

المصدر: وام

يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم بزيارات إلى إخوانه حكام الإمارات.

ويستقبل سموه المواطنين في "قصر الذيد" لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم بعد صلاة العصر، وتستكمل يومي السبت والأحد خلال الفترة الصباحية.

وعلى الراغبين من أبناء الوطن في السلام على سموه ..التكرم بالتوجه إلى نادي الذيد للتسجيل وفق إجراءات دخول "المرور الأخضر" على تطبيق "الحصن" وذلك لضمان تنظيم آلية وإجراءات الدخول.

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