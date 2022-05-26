"المعاشات" : غدا صرف معاشات التقاعد لشهر مايو بإجمالي 646 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري ستصرف غداً الجمعة.

وتبلغ المعاشات المصروفة لهذا الشهر /646,085,610.82/ درهم بزيادة قدرها /59,468,297.02/ درهم عن شهر مايو من العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة المعاشات التقاعدية /586,617,313.80/ درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من الصرف لشهر مايو يبلغ نحو 44,794 مستفيدا مقارنة بنحو 41,277 مستفيدا من المعاشات خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم /7/ لسنة 1999، وكذلك المدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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