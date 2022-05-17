حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت بالنجاح .

ودعا صاحب السمو حاكم عجمان في برقيته الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد .. متمنيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم و الازدهار والأمن و الأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين .. داعيين الله تعالى أن يمتعه بدوام الصحة و العافية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news