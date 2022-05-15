عبدالله بن طوق المري: مسيرة النهضة والتقدم تواصلها الدولة تحت قيادة قائد استثنائي

المصدر: وام

رفع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أسمى آيات التبريكات لانتخاب سموه رئيساً للدولة، خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خير خلف لخير سلف.

وأضاف أن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة، يسطر تاريخاً جديداً في مسيرة النهضة والتقدم والازدهار تواصلها الدولة تحت قيادة قائد استثنائي.. قائد الفكر والقيم والمبادئ.. قائد مسيرة المستقبل.

وقال المري : نبايعك سيدي صاحب السمو على الولاء والطاعة، ونسأل الله تعالى أن يحفظك ويوفقك ويُسدد خطاك.

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