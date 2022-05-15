راشد بن حميد: محمد بن زايد يمتلك رؤية ثاقبة في القيادة والحياة والعمل

المصدر: دبي - وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يمتلك رؤية ثاقبة في القيادة والحياة والعمل، وأن سموه قيادي من الطراز الفريد وصاحب نظرة ثاقبة تركز على الحاضر وتقرأ المستقبل بروح التفاؤل والأمل.

واعتبر رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن الأسرة الرياضية في الدولة محظوظة لكون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قائداً رياضياً وخبيراً في شؤون الرياضة، فسموه يعرف كل صغيرة وكبيرة عن النشاط الرياضي، ويقدم للرياضة دعماً غير محدود من أجل تحقيق بطولات وألقاب تواكب إنجازات الدولة في المجالات الأخرى، مشيراً إلى أن الإمارات وبفضل توجيهات ومتابعة سموه أصبحت عاصمة للرياضة العالمية ومصدراً للإلهام والإبداع.

وقال: "نحن محظوظون بقيادتنا الرشيدة وقادتنا الذين كتبوا أروع قصص النجاح والتميز في جميع المجالات".

وثمن رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للرياضة بكل قطاعاتها ومختلف تخصصاتها، مؤكداً أن هذا الدعم ُيحفّز الرياضيين على العطاء وبذل أقصى ما عندهم من أجل رفع اسم الدولة عالياً في جميع المحافل، مشيراً إلى أن سموه خلق نهضة رياضية بأفكاره المتقدمة وقراءاته للمستقبل وتشجيعه للرياضيين، وجعل الرياضة أسلوب حياة في الإمارات وجزءاً حيوياً من الثقافة الإماراتية في العصر الحديث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news