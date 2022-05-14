رئيس الأنتربول ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

نعى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الانتربول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس.

وأعرب رئيس الانتربول في بيان اليوم عن عزائه ومواساته لحكومة وشعب الإمارات بمصابهم الجلل، مؤكدا أن الفقيد ترك بصمات واضحة بحكمته وقيادته الفذة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي باتت موطنا للتسامح والتعايش، وكان الفقيد مساندا وداعما لقضايا الشعوب، ولم يتأخر يوما عن الوقوف بجانبها.

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