حزب الأمة القومي السوداني ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

نعى حزب الأمة القومي السوادني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وقال الحزب في بيان له: "ينعي حزب الأمة القومي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي لبى نداء ربه اليوم الجمعة ١٣ مايو بعد مسيرة حافلة بالإنجازات العظيمة لدولة الإمارات وشعبها والأمتين العربية والإسلامية وبرحيلة فقدت الأمة العربية قائداً فذاً وحكيماً من حكمائها".

وأضاف البيان: "أن حزب الأمة القومي يتقدم بصادق التعازي والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً ونسأل الله أن يتقبل الفقيد قبولا حسناً وأن يكرم نزله فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر".

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